Klimaatactivisten hebben maandag actiegevoerd in de omgeving van de grote IAA Mobility-autoshow die deze week plaatsvindt in de Duitse stad München. Actievoerders van de klimaatgroepering Letzten Generation blokkeerden daarbij wegen terwijl demonstranten van Extinction Rebellion abseilden van een brug over een drukke ringweg. Het verkeer werd daardoor fors ontregeld.