Een 40-jarige man uit Enschede is maandagmiddag aangehouden in verband met de vondst van een overleden man in het Drentse Drouwen. Het slachtoffer, een 33-jarige man uit het Groningse Musselkanaal, werd zondag rond 15.00 uur dood aangetroffen in een woning op een vakantiepark aan de Gasselterstraat.