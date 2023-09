Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn positief over het voornemen van de Europese Commissie om te bekijken of de wolf minder kan worden beschermd. „We hebben in Gelderland een snel groeiende populatie wolven. Daardoor krijgen we ook steeds meer te maken met aanvallen op dieren” zegt de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet. „Het doet me goed dat het wolvenprobleem eindelijk erkend wordt in Brussel. Goed dat het wordt opgepakt.”