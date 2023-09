WMO: zeker 5000 Afrikaanse doden in 2022 door klimaatverandering

In Afrika zijn in 2022 zeker 5000 doden gevallen door weer- en klimaatgerelateerde rampen, blijkt uit een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Waarschijnlijk ligt het werkelijke dodental zelfs veel hoger. De WMO zegt dat Afrika onevenredig hard wordt getroffen door klimaatverandering en dat de rampen steeds erger worden. Zo’n 48 procent van de doden zou zijn omgekomen door droogte, 43 procent door overstromingen. Er werden in totaal 110 miljoen mensen getroffen door de rampen, die voor bijna 8 miljard euro schade zouden hebben veroorzaakt in Afrika.