Een oppaskind geïdentificeerd op beelden verdachte Schagen

Tot nu toe is één oppaskindje geïdentificeerd op beelden van kinderporno die zijn aangetroffen bij de man uit de gemeente Schagen die verdacht wordt van kindermisbruik. Dat er ontucht heeft plaatsgevonden bij andere adressen waar hij zich aanbood als oppas is niet vastgesteld, maar valt ook nog niet uit te sluiten. Dit meldde het Openbaar Ministerie maandag bij de eerste niet-inhoudelijke zitting in de zaak tegen de 24-jarige man.