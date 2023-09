Vanuit Arnhem, Alkmaar en Almere vertrekken zondagochtend deelnemers aan een klimaatmars, die zes dagen later Den Haag als eindpunt heeft. De mars is een initiatief van Extinction Rebellion (XR), in aanloop naar de volgende blokkade van de snelweg A12 die de actiegroep voor volgende week zaterdag heeft aangekondigd. Volgens XR zal de mars „publieksvriendelijk en geheel binnen alle wettelijke kaders” verlopen.