VNG vraagt parlement in petitie: laat Nederland niet stilvallen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de Tweede en Eerste Kamer op om Nederland niet te laten „stilvallen” nu het kabinet demissionair is. In een petitie vraagt de vereniging de parlementsleden namens alle 342 gemeenten om „op cruciale terreinen niet te wachten op een nieuwe regering, maar dóór te gaan met de behandeling van noodzakelijke wet- en regelgeving”. Het is voor het eerst dat de VNG zelf met een petitie komt, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door EenVandaag.