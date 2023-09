De Britse regering is dicht bij een overeenkomst over een steunpakket van 500 miljoen pond, omgerekend 584 miljoen euro, voor Tata Steel dat eigenaar is van de grootste staalfabriek van het Verenigd Koninkrijk. Dat meldde nieuwszender Sky op basis van bronnen. Tata Steel heeft al langer gezegd dat overheidssteun nodig is om het hoogovencomplex open te houden.