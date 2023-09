Natuurorganisaties zijn teleurgesteld over de krimpplannen voor Schiphol. „Weer wordt de luchtvaart de hand boven het hoofd gehouden, terwijl een kleiner Schiphol zo hard nodig is. Het past in een trend, waarbij de overheid grote vervuilende bedrijven beschermt en burgers en het klimaat daar de prijs voor betalen”, zeggen Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Milieudefensie en Greenpeace in een gezamenlijke reactie.