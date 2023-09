Klimaatrampen, door oorlog geteisterde plaatsen als Boetsja en Bachmoet: ze worden soms een hel op aarde genoemd. Maar waar de hel in het maatschappelijk spreken wordt opgestookt, lijkt ze in kerk en theologie uitgeblust, ziet prof. dr. Arnold Huijgen. Hij voert een pleidooi om wél over de hel te blijven spreken.