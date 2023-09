Schiphol mag vanaf eind volgend jaar toch iets meer vluchten uitvoeren dan het kabinet eerder van plan was toe te staan. In het plan dat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) vrijdag naar Brussel stuurt, staat een maximumaantal van 452.000 in plaats van 440.000 vluchten per november 2024. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van de Volkskrant.