De provincies maken zich grote zorgen over de aanscherping van de stikstofnormen. Dat schreef koepelorganisatie IPO vrijdag in een reactie op de aankondiging van het ministerie van Landbouw donderdag dat de waarde waarmee bepaald wordt hoeveel stikstof maximaal in een gebied mag neerslaan, niet scherp genoeg is om de natuur te beschermen.