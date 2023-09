Houtspecialist Accsys onderuit op Damrak na waarschuwing

Accsys is vrijdag bijna 19 procent onderuitgegaan op de Amsterdamse beurs. De houtspecialist liet weten dat de omzet in de eerste vier maanden van zijn gebroken boekjaar hoger is uitgevallen dan een jaar eerder. Vanwege de onzekere marktomstandigheden waarschuwde het bedrijf echter dat de omzet en het resultaat in het gehele boekjaar onder de huidige verwachtingen van analisten zullen uitkomen. Accsys kampt met een tegenvallende vraag naar zijn producten door een verdere verzwakking van de bouw- en woningmarkten in het Verenigd Koninkrijk, Europa en het noorden van Amerika.