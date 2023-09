Milieustraat neemt lachgascilinders in, ‘situatie onhoudbaar’

Milieustraten in Nederland zijn vanaf vrijdag bereid om gebruikte, illegale lachgascilinders in te nemen. Dit melden de brancheverenigingen NVRD en Vereniging Afvalbedrijven, die de situatie tevens „onhoudbaar” noemen. De cilinders worden namelijk „veelvuldig” aangetroffen in restafval, wat weer voor ontploffingen in vuilniswagens en afvalverbrandingsinstallaties zorgt. „Vanuit het Rijk komt geen oplossing, nu nemen we het heft in eigen hand”, zo wordt bevestigd na berichtgeving van het AD.