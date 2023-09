De provincie Zuid-Holland houdt een hoorzitting over de chemische fabriek Chemours in Dordrecht. De leiding van het bedrijf, dat voorheen DuPont heette, zou jarenlang hebben verzwegen dat het stoffen in het water, de bodem en de lucht loosde die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het tv-programma Zembla besteedde hier enkele maanden geleden aandacht aan in de uitzending ‘de PFAS-doofpot’.