De parlementaire enquêtecommissie die fraudebestrijding door de overheid onderzoekt, houdt de komende weken maar liefst 43 openbare verhoren. Mensen die worden opgeroepen, onder wie in elk geval demissionair premier Mark Rutte, getuigen onder ede over het beleid van de overheid en de uitvoering bij overheidsorganisaties. Dit moet inzicht geven in 30 jaar aan fraudebeleid, hoopt de commissie.