Bouwbedrijf Ballast Nedam zegt dat de marktomstandigheden in de bouw uitdagend blijven. Het bedrijf wijst bij de publicatie van de cijfers over de eerste helft van dit jaar onder meer op de hoge inflatie, gestegen rente en de stikstofproblematiek. Wel heeft Ballast Nedam naar eigen zeggen stabiele resultaten geboekt die in lijn liggen met de eerdere verwachtingen.