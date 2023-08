Dalende ledentallen en de energiecrisis zetten ook in de gemeente Katwijk het voortbestaan van kerkgebouwen onder druk. Voor 12 van de in totaal 29 religieuze gebouwen, waaronder ook architectuur- en cultuurhistorisch waardevolle tot zeer waardevolle panden, is de toekomst voor de komende vijf tot vijftien jaar onzeker.