Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag in de haven van Vlissingen alles gehoord over hoe de douane drugssmokkel aanpakt. Hij was onder de indruk van het bezoek, zo vertelt hij achteraf. „Het is natuurlijk ontzettend goed werk dat de douane doet, samen met alle andere mensen die bezig zijn actief de drugstransporten tegen te gaan en de netwerken erachter”, zei de koning bij zijn vertrek.