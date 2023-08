Het ministerie van Justitie en Veiligheid is nog steeds van plan om de opvang van derdelanders per 4 september stop te zetten. Een uitspraak van de rechtbank Den Haag, die zitting had in Roermond, over drie derdelanders heeft volgens een woordvoerster „geen schorsende werking voor de gehele groep derdelanders”. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat tegen de uitspraak in beroep.