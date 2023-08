Rechtbank: kabinet mag opvang drie derdelanders niet stopzetten

Het demissionaire kabinet mag de opvang van drie zogeheten derdelanders die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht niet zomaar beëindigen vanaf 4 september. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in drie rechtszaken die waren aangespannen door twee derdelanders met de Indiase en een met de Marokkaanse nationaliteit. Volgens de rechtbank heeft het kabinet „geen bevoegdheid” om de tijdelijke bescherming van de drie derdelanders te beëindigen. De zitting had plaats in Roermond.