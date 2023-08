Een 71-jarige vrouw uit Krommenie is woensdagochtend overleden na een ongeval op de N9, ter hoogte van het Noord-Hollandse Julianadorp. Ze zat in een auto met haar 75-jarige man. Hij bestuurde de auto, die tot stilstand kwam tegen een boom, meldt de politie woensdagmiddag. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.