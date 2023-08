SER vraagt Kamer door te gaan met arbeidsmarkt- en klimaatplannen

Plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervormen en de uitstoot van broeikasgassen als CO2 te verminderen, mogen niet stil komen te staan. Dat schrijft de Sociaal- Economische Raad, een belangrijke adviseur van de politiek als het gaat over sociaal-economische vraagstukken, in een brief aan de Tweede Kamer. Die buigt zich vanaf volgende week over de vraag welke voorstellen controversieel worden verklaard. Pas als een nieuw kabinet wordt beëdigd, kan op die dossiers weer volwaardig beleid worden gemaakt.