Raad van State naar Europees Hof vanwege Griekse statushouders

De situatie met asielzoekers die in Griekenland een verblijfsvergunning hebben gekregen en daarna in Nederland opnieuw een asielverzoek indienen, is zo complex dat de Raad van State zich wendt tot het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg met een aantal zogeheten prejudiciële vragen. De hoogste bestuursrechter wil weten hoe moet worden omgegaan met deze groep asielzoekers. De zaken die drie personen uit Libanon, Syrië en Somalië hebben aangespannen bij de Raad, worden geschorst.