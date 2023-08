In de Oosterschelde is een voor Nederland onbekende, grote platworm opgedoken. Sinds begin augustus krijgt kennisorganisatie ANEMOON steeds meer meldingen van duikers die zo’n dier op verschillende plekken hebben gezien. Het gaat om een dier van zeker 10 centimeter lang met opvallend geplooide randen. Aangezien het beest voor Nederland nieuw is, bestaat er nog geen Nederlandse naam voor de platworm.