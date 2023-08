Verzekeraar ASR daalt in lagere AEX na resultaten

ASR ging woensdag omlaag in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De verzekeraar kwam met resultaten die min of meer in lijn lagen met de verwachtingen van beleggers. Volgens topman Jos Baeten kende ASR een sterke eerste jaarhelft, waarin hard werd gewerkt aan de samenvoeging van de overgenomen Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon. Alle bedrijfsonderdelen hebben volgens de topman „solide prestaties” geleverd. Het aandeel zakte 1,4 procent en was daarmee de grootste daler in de AEX.