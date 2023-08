„Jozua werd leider en Kaleb stond in de schaduw. Hij was tevreden om een knecht van God te zijn, zoals hij in Numeri 14 werd genoemd. Is dat niet genoeg, broeders? Dat je een knecht bent van God, op de plaats waar God je heeft gesteld?” Dat zei ds. L. de Wit dinsdag op de tweede dag van de Haamstedeconferentie in Elspeet.