De Vlaketunnel en het Dampoortaquaduct in Zeeland zijn in oktober en november enkele dagen dicht voor verkeer, omdat Rijkswaterstaat de technische installaties in de tunnels gaat vervangen. Volgens de wegbeheerder zullen de werkzaamheden leiden tot ernstige verkeershinder en kan de extra reistijd op sommige omleidingsroutes oplopen tot ruim een uur.