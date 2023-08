Het aantal aangiftes tegen de leidinggevenden van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht blijft oplopen. Advocaat Bénédicte Ficq gaat volgende week maandag, 4 september, met zeker 2700 aangiftes naar het Openbaar Ministerie in Amsterdam. „Het is een hele stapel. Ik ga ze persoonlijk afgeven, ook om zichtbaar te maken hoe groot het probleem is”, aldus Ficq, die afgelopen weekend weer zo’n driehonderd aangiftes binnenkreeg.