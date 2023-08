Oostenrijk wil een groter deel van de winsten van energiebedrijven extra belasten. Het land voerde eind vorig jaar een nieuwe heffing in op de hoge winsten die olie- en gasbedrijven boekten als gevolg van de Russische inval in Oekraïne, die de energieprijzen de hoogte in stuwde. Nu kondigt de regering in Wenen aan dat een groter deel van de winsten in de energiesector als excessieve winst zal gelden.