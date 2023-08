In Zwitserland hebben klimmende dieven een klimvereniging beroofd. De schatkist van die club bevond zich niet in een clubhuis, maar op het einde van een van de moeilijkste beklimmingen van Zwitserland. Op 2350 meter hoogte stond een doos waar mensen konden doneren voor het onderhoud van de route, maar die is door de dieven opengebroken en leeggehaald, meldt de Zwitserse krant 20 Minuten.