Nieuw-Beijerland herdenkt slachtoffers vrachtwagendrama

Zondag is het een jaar geleden dat er in het buurtschap Zuidzijde in Nieuw-Beijerland zeven doden vielen doordat een Spaanse vrachtwagenchauffeur inreed op aanwezigen op een buurtfeest. Nabestaanden en andere betrokkenen komen zaterdagmiddag tijdens een besloten bijeenkomst samen om de slachtoffers te herdenken. Bij het drama kwamen zes volwassenen om het leven, onder wie een hoogzwangere vrouw, waardoor het dodental uitkwam op zeven.