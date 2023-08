Een familielid zei onlangs: „Hij heeft inmiddels letterlijk de hele wereld over gereisd.” Terwijl ik vrij zeker wist dat de persoon in kwestie nog nooit op Antarctica was geweest. En op de Falklandeilanden wachten ze ook al jaren tevergeefs op zijn komst. Hoe letterlijk moest ik ”letterlijk” nu eigenlijk nemen?