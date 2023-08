Een deel van het centrum van Rotterdam is vrijdagmiddag tussen 12.00 en 16.00 uur afgesloten voor auto’s vanwege een zogeheten remwegdemonstratie. Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gemeente Rotterdam organiseren deze demonstratie om Rotterdammers duidelijk te maken waarom de maximumsnelheid op meer plaatsen in de stad naar 30 kilometer per uur moet. Die lagere snelheid bevordert de verkeersveiligheid.