In de zaak van een schiet- en steekpartij in Ridderkerk (Zuid-Holland) in de nacht van zaterdag 12 augustus op zondag 13 augustus is woensdag iemand aangehouden, meldt de politie donderdag. Het gaat om een 18-jarige Rotterdammer die ervan wordt verdacht te hebben geschoten. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, bevestigt de politie na berichtgeving door het AD.