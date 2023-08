Voormalig Lingo-presentatrice Lucille Werner verlaat na de verkiezingen de Tweede Kamer, waar ze dan nog geen drie jaar deel van heeft uitgemaakt. Werner werd bij de verkiezingen in 2021 hoog op de CDA-lijst gezet, en was een van de weinige nieuwkomers in de fractie na de verkiezingen die voor de christendemocraten slecht verliepen.