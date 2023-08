Het Drentse dorp Winde is woensdagmiddag opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving, die zich iets na 14.00 uur voordeed, had een kracht van 1.7 op de schaal van Richter en vond plaats op een diepte van 3 kilometer, meldde het KNMI. Dinsdagavond was in Winde ook al een aardbeving. Die had een kracht van 1.6.