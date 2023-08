Het aan de Wagner Groep gelinkte Telegramkanaal Grey Zone bevestigt op Telegram dat de leider van het huurlingenleger Jevgeni Prigozjin is omgekomen. Hij zou aan boord zijn geweest van een vliegtuig dat net ten noorden van Moskou is neergestort. Grey Zone schrijft dat hij is gestorven „als gevolg van de acties van verraders van Rusland”. Eerder meldde het kanaal al dat het vliegtuig uit de lucht was geschoten.