Blauwalg duikt weer overal op door zon en warmte

In het hele land duikt deze week weer op grote schaal blauwalg op. De ziekmakende bacterie profiteert van zonlicht en hoge temperaturen, waardoor het water opwarmt. Waterbeheerders proberen allerlei methodes uit om de bloei van blauwalg tegen te gaan, maar de beste manier is nog niet gevonden. Het is vooral belangrijk om de waterkwaliteit blijvend te verbeteren, want in gezond water zit minder blauwalg, zegt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).