India wil fabrieken in het land verbieden om suiker te exporteren, met ingang van het volgende seizoen dat in oktober begint. Dat komt door een gebrek aan regen waardoor de suikerrietoogst relatief laag is uitgevallen, melden overheidsbronnen aan persbureau Reuters. Een exportstop in India zal waarschijnlijk leiden tot een stijging van de wereldwijde suikerprijzen, die al rond het hoogste niveau in jaren noteren.