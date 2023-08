De stroomstoring die er eerder woensdagochtend al voor zorgde dat er geen treinverkeer mogelijk was tussen Rotterdam Centraal en Schiphol, Gouda en Schiedam, is weer terug. Eerder meldde de NS dat de treinen vanaf 09.30 uur weer normaal zouden rijden, maar het treinverkeer van en naar Rotterdam is opnieuw ernstig verstoord.