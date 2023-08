Er is nog altijd geen zicht op een nieuwe coalitie in de provincie Noord-Brabant. De VVD, PvdA, GroenLinks, Lokaal Brabant, D66 en SP hebben de onderhandelingen hervat, maar het is nog niet duidelijk wanneer zij tot een akkoord komen. Evenmin is bekend waar de gesprekken nog op hangen. „Het is een gesloten proces”, zegt een woordvoerder.