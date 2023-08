Eddy van Hijum, tot voor kort gedeputeerde in de provincie Overijssel, stapt over van het CDA naar de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Van Hijum (51) laat op LinkedIn weten dat hij lid is geworden van het afgelopen weekeinde opgerichte Nieuw Sociaal Contract. Hij gaat aan de slag als voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma van de partij opstelt.