Regenboogkrans bij herdenking Kamp Westerbork jaarlijks welkom

Bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt komende zondag tijdens de dodenherdenking op 4 mei voor het eerst een regenboogkrans neergelegd. Dat gebeurt op initiatief van de lhbtiq+-gemeenschap in Drenthe, bevestigt een woordvoerder van het centrum na berichtgeving van RTV Drenthe. „Homoseksuelen werden ook vervolgd door de nazi’s, vaak in combinatie met het Joods zijn”, legt hij uit. „Vanuit de gemeenschap is er nu de behoefte om specifiek aandacht te besteden aan deze groep. Daar geven we graag gehoor aan.” Dit is hierna jaarlijks mogelijk.