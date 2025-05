Zorgkaart na neprecensies: weinig te doen tegen kwaadwillendheid

Dat er verzonnen recensies op Zorgkaart Nederland staan, ligt niet aan dat platform, stelt de beheerder ervan, Patiëntenfederatie Nederland. „Wij proberen alles zo goed, betrouwbaar en veilig mogelijk te doen, voor zowel patiënten als zorgaanbieders, maar sommige aanbieders ondermijnen het zelf. We zouden het platform graag 100 procent waterdicht maken, maar dat is een utopie. Tegen kwaadwillendheid is heel weinig te doen”, aldus een woordvoerder van de federatie.