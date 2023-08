Een kleine honderd mensen zijn zondag bijeengekomen in het Amsterdamse Vondelpark om de racistische moord op de 15-jarige Kerwin Duinmeijer te herdenken, zo zag een fotograaf van het ANP ter plaatse. Veertig jaar geleden, op 20 augustus 1983, werd de Antilliaanse jongen doodgestoken door een skinhead in het centrum van de stad. Dit wordt gezien als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog.