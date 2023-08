De ogen van beleggers zijn deze week vooral gericht op het jaarlijkse driedaagse symposium van de Amerikaanse centrale bank. Fed-baas Jerome Powell zal daar waarschijnlijk aangeven of de rente volgens hem nog verder omhoog moet. Met een bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent staat de rente in de Verenigde Staten op het hoogste niveau in 22 jaar tijd.