Bij het Scheper Ziekenhuis aan de Boermarkeweg in Emmen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een „mogelijk verdacht pakketje” aangetroffen. Dat bevestigde een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe na berichtgeving door het Dagblad van het Noorden. Na onderzoek bleek dat het pakketje veilig was.