Adyen hard afgestraft na cijfers, AEX onder 750 punten

Betaalbedrijf Adyen zag donderdag ruim een kwart aan beurswaarde verdampen op het Damrak. De AEX-index dook daardoor voor het eerst sinds 10 juli weer onder de 750 punten. Begin deze maand had de Amsterdamse hoofdindex nog de 800 puntengrens in het vizier. De resultaten van Adyen vielen duidelijk niet in de smaak bij beleggers. Het bedrijf verwerkte minder transacties dan verwacht en ook de omzetgroei viel tegen. Door hogere loonkosten viel de winst eveneens lager uit dan voorzien.