De 14-jarige jongen die woensdag vermist raakte in een recreatieplas in het Brabantse Eersel is die avond rond 22.00 uur gevonden. Dat laat de politie donderdagochtend weten. Het lichaam van de jongen is geborgen door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ). Het slachtoffer kwam uit Hapert, een dorp in de buurt van Eersel.